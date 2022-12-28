Минцифры планирует расширить список IT-специальностей на отсрочку от воинской службы

Глава Минцифры Максут Шадаев в ходе вебинара 28 декабря рассказал о планах министерства добиться отсрочки от призыва для дополнительных категорий IT-специалистов.

"Мы поняли, что есть часть специальностей технических, которые, наверное, надо ставить вопрос об их включении в постановление правительства. Поэтому будем это делать. Всё, что сможем провести как IT-специальность, все проведем", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

По признанию министра, процесс подачи заявлений по отсрочкам был более успешно налажен применительно к частичной мобилизации. В свою очередь, подача заявлений, касающихся срочной службы, начнется 23 января. Теперь эта обязанность будет возложена не на ту или иную компанию, а персонально на не желающих служить сотрудников.

Кроме того, Шадаев повторил ранее озвученную позицию относительно ограничений на удаленную работу для покинувших страну IT-специалистов. Инициативу, впервые открыто озвученную сенатором Андреем Клишасом, ведомство не поддерживает, как и ограничения на выезд для этой категории россиян.

По официальным данным, в уходящем году до 10% российских IT-специалистов уехали из страны и не вернулись.

фото: digital.gov.ru