Фонд капремонта за год провел работы на сумму свыше 14 миллиардов рублей

С начала года Фонд капитального ремонта выполнил в общей сложности 1 773 вида работ в 1 202 зданиях Петербурга, известила 29 декабря пресс-служба жилищного комитета. По предварительным данным, общая стоимость проведенных работ превысила 14 миллиардов рублей, они выполнены или же "находятся в высокой степени готовности".

Как отмечается, в уходящем году Фонд капремонта "выполнял более сложные и дорогостоящие работы", а также готовился к новому строительному сезону. Так, к настоящему моменту фонд выложил электронные аукционы по 75% объектов из краткосрочного плана, причем по 70% объектов уже выбраны подрядчики. Как полагают в жилкоме, это позволит приступить к ремонту зданий в будущем сезоне без проволочек.

Кроме того, в 2023 году сохранится банковское сопровождение контрактов для контроля за расходованием подрядчиками средств. Также продолжит действовать такая мера, как обязательное страхование работ для обеспечения безопасности собственников жилья.

Ранее депутат Заксобрания Борис Вишневский сообщил о возможности недофинансирования в следующем году программы капитального ремонта в Петербурге. По его подсчетам, собираемых с граждан средств хватит лишь на то, чтобы собрать треть от необходимой суммы.