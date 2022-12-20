Программа капремонта в Петербурге рискует остаться недофинансированной

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский получил разъяснения от жилищного комитета, касающиеся программы капитального ремонта. Законотворец интересовался суммой расходов на программу и причиной повышения взносов с граждан: со следующего года за каждый квадратный ремонт петербуржцы вынуждены будут отдавать на капремонт на 1,09 рубля больше (по 12,99 рублей).

Из ответа чиновников Вишневский сделал вывод, что реализация программы в будущем году рискует провалиться, поскольку на нее требуется ежегодно выделять 60 млрд рублей.

"Для этого надо или собирать с граждан по 36 рублей с кв. метра в месяц, или брать с них меньше, но остальное добавлять из бюджета. Но если брать по 12 рублей с метра, то с граждан будет собрана только треть, то есть 20 млрд. рублей в год", - представил политик в своем Telegram-канале арифметические выкладки.

Между тем, в бюджете на 2023 год финансирование программы капремонта составит лишь 6 млрд вместо 3 млрд рублей, направленных в уходящем году.

"Если не тратить деньги на Мариуполь, ЗСД, Восточную широтную магистраль, и не раздувать резервный фонд Смольного, – можно обеспечить нужные темпы капремонта", - заключил "яблочник".

Всего региональная программа, рассчитанная до 2038 года, потребует привлечения 959,6 млрд рублей, ответили Вишневскому в жилкоме.