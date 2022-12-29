Трамвайная линия "Славянка" получила допфинансирование

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила предоставление льготного финансирования трамвайной линии в Славянку за счет инфраструктурных облигаций "Дом.РФ", сообщила 29 декабря пресс-служба губернатора. Вопрос строительства скоростной трамвайной линии от метро "Купчино" в поселок Славянку обсуждался на совещании под руководством президента Владимира Путина.

"Рассчитываем, что к 2025 году эта трамвайная сеть общей протяженностью в 21 километр будет запущена. Будет также построено трамвайное депо и закуплен подвижной состав", — заявил губернатор Александр Беглов. Он добавил, что реализация проекта позволит "построить в зоне притяжения этой линии порядка 1,5 миллионов квадратных метров жилья".

К настоящему моменту выданы разрешения на строительство почти 843 тысяч квадратных метров недвижимости, указали в Смольном.

Городской Центр государственной экспертизы одобрил проект трамвайной линии во второй половине сентября. Ожидается, что на ее протяжении оборудуют 24 остановки, всего же здесь по рельсам будет ходить 22 состава по 220 мест каждый.