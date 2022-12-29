Фигурантам дела об избиении градозащитника Мухина продлили меру пресечения на полгода

В Октябрьском районном суде Петербурга 29 декабря продлили меру пресечения трем обвиняемым в избиении градозащитника Олега Мухина во время сноса особняка Салтыковой. Их не стали заключать под стражу. Они останутся под запретом определенных действий минимум на шесть месяцев, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе судов.

В скором времени суд начнет рассматривать дело по существу. На руководителя демонтажа Дениса Прошкина, водителя Валерия Пацука и охранника Николая Маркова завели дело по статьям о побоях (ст.116 УК), причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК) и незаконном лишении свободы (ст. 127 УК).

Во время демонтажных работ на территории исторического здания в августе местные работники напали на Мухина, который пытался ознакомиться с ходом работ. Потерпевший рассказывал, что его били, душили, а также пытались заставить написать расписку о том, что не имеет к ним претензий. Расследование уголовного дела было на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Константин Леньков