Путин подписал закон о запрете осквернения георгиевской ленты

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым георгиевская ленточка приравнивается к символам воинской славы, а ее осквернение может караться лишением свободы сроком до пяти лет. Документ опубликован 29 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Статус георгиевской ленты устанавливается "в ознаменование героизма, мужества и стойкости народов нашего Отечества, подвигов защитников Отечества в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или служебных обязанностей по защите Отечества", говорится в документе.

Наделение ленты статусом символа воинской славы подразумевает ответственность за ее публичное осквернение в соответствии с законодательством. В частности, гражданину за это будет грозить штраф в размере до трех миллионов рублей либо же лишение свободы сроком до трех лет. В случае, если осквернение происходило по предварительному сговору или же посредством интернета, наказание ужесточается до максимальных пяти миллионов рублей штрафа или же пяти лет за решеткой.

Сама георгиевская лента сможет использоваться при проведении торжественных мероприятий в честь Дня Победы и иных памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной и увековечением памяти российских воинов. Использование ее гражданами и организациями допускается "исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России".

Законопроект о запрете осквернения георгиевской ленты внесли на рассмотрение Госдумы сенатор Андрей Турчак и депутат от "Единой России" Ольга Занко. Документ преодолел третье чтение 20 декабря.