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Новости 11:37

Госдума одобрила наказание до 5 лет тюрьмы за осквернение георгиевской ленты

фото ЗакС политика Госдума одобрила наказание до 5 лет тюрьмы за осквернение георгиевской ленты

Депутаты Государственной думы РФ одобрили в третьем, окончательном чтении законопроект о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы, информирует пресс-служба нижней палаты федерального парламента.

Согласно утверждённому депутатами документу, за публичное осквернение георгиевской ленты для граждан ввели следующие наказания:

— штраф до 3 млн рублей или до 3 лет лишения свободы для физических лиц;

— осквернение по сговору или в интернете — штраф до 5 млн рублей или до 5 лет тюрьмы;

— штраф от 3 до 5 млн рублей для юридических лиц.

Использовать георгиевскую ленту теперь разрешается только на мероприятиях, связанных с исторической памятью.

Инициативу внесли на рассмотрение Госдумы сенатор Андрей Турчак и депутат от "Единой России" Ольга Занко.


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