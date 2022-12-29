Милонов высказался против закрытия границ для IT-специалистов

К получившей развитие дискуссии об IT-специалистах и возможном запрете на выезд для них подключился депутат Госдумы Виталий Милонов. Ему обсуждаемая законодательная мера представляется излишне суровой, нерациональной и способной навредить интеллектуальному потенциалу страны.

"Если специалист настроен негативно, если он хочет уехать на Запад? Я бы таких резких шагов не делал. После таких заявлений мы можем лишиться еще большего количества специалистов, которые испугаются и уедут", - написал единоросс в своем Telegram-канале.

Милонов добавил, что стране, по его мнению, не должно быть жалко расставаться с малозначимыми представителями профессии, которые "ничего не создают, кроме каких-то мелких программ".

Накануне глава Минцифры Максут Шадаев осудил инициативу. Первоначально проблему в более широком смысле поднял сенатор Андрей Клишас, который счел необходимым ввести ограничения на удаленную работу для некоторых категорий уехавших россиян. Минцифры не поддержало идею в целом.