Смольный: В следующем году турпоток в Петербург будет нарастать

Власти Петербурга ожидают, что в 2023 году в город приедет больше туристов, в том числе из стран Второго мира. Вице-губернатор Валерий Москаленко заявил об этом на пресс-конференции 29 декабря.

"Все прекрасно понимают сложности, с которой столкнулась туристическая отрасль. В период пандемии это было еще сложнее. Сегодня другие причины. Считаем, что в следующем году туристический поток в Петербурге будет, в том числе за счет внутреннего туризма, нарастать. Необходимо развивать новые маршруты, новую географию туристического потока - это страны Ближнего Востока, Китай, Индия", - заявил Москаленко.

Он отметил, что для этого Петербургу нужно открывать новые авиарейсы.

За 2022 год, по словам чиновника, Петербург посетили 8 млн туристов. Из них иностранцев - порядка 300 тысяч человек.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что количество организованных иностранных туристов за год сократилось на 95%.