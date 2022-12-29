Автомат Калашникова и дискотеки: Смольный ищет организатора военно-патриотических сборов

Петербургскую молодежь ждут военно-патриотические сборы, которые должны пройти до декабря 2023 года. Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями готов потратить на них до 22 млн рублей, следует из закупки от 29 декабря. Чиновники рассчитывают с помощью этих занятий сформировать у подростков "чувство верности долга по защите своего Отечества" и "понимание силы и устойчивости России". Сборы пройдут на территории Петербурга и Ленобласти.

Каждый выезд будет длится 12 дней. Всего планируется организовать шесть поездок для 650 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме вожатых, к работе с молодежью хотят привлечь инструкторов, имеющих опыт службы в Вооруженных силах.

В рамках военно-прикладных занятий дети будут посещать тактический городок для проведения стрелковых тренировок, лазертаг, полосу препятствий и площадку для организации строевой подготовки. Еще молодежи должны будут заниматься изучением уставов, медицинской подготовки и "морально-психологической" подготовки.

В качестве досуга участникам сборов предложат просмотр патриотических фильмов, лектории и дискотеки. Также планируют провести соревнования по тактическому лазертагу.

Согласно аукционной документации, для сборов потребуется 20 небоевых копий АК-74, которые обойдутся бюджету в 304 тысячи рублей, тренажер сердечно-легочной реанимации за 64 тысячи рублей.

Ранее Минобороны совместно с коллегами и Министерства образования разработали для вузов учебный модуль "Основы военной подготовки", который предполагается преподавать в рамках бакалавриата и специалитета.

Константин Леньков