Эмигрировавший мундеп обратился к Бастрыкину из-за замерзающего дома на Фонтанке

Депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь рассказал о судьбе исторического дома 78 по набережной Фонтанки главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, который с августа активно реагирует на градозащитную проблематику.

Мундепа беспокоит тот факт, что находящееся в собственности у Смольного здание перестали отапливать в разгар зимы. Помимо этого, за объектом, по сведениям Боваря, плохо следят чиновники, из-за чего его состояние становится все менее удовлетворительным.

"Мы привыкли, что доводит до аварийности старые дома дикий девелопер: затем сносит и строит новое на "пятне". Но важно, что государство само выступает в роли этого дикого девелопера - и вот это показательный случай", - прокомментировал письмо к Бастрыкину его автор в своем Telegram-канале.

Отметим, что в конце сентября стало известно о безвременном отъезде Боваря из страны. Свое расставание с Россией он назвал "вынужденным отпуском".