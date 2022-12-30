Жителям домов у станции метро "Василеостровская" вернули горячую воду и тепло

Сотрудники АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" провели завершающий этап работ на участке трубопровода, расположенного на 6-7 линиях Васильевского острова, информирует пресс-служба компании.

Замене подлежали 6,5 метров испорченной трубы. В дома, примыкающие к станции метро "Василеостровская", по сообщению предприятия, горячую воду подали ещё в ночь на пятницу.

Работы проводились на пешеходном бульваре, пролегающем между 6-7 линиями.

При этом часть жителей района по состоянию на утро 30 декабря всё ещё жалуются на остывшие батареи в домах. "Теплосеть" работает над их подключением.

Напомним, что перебои с теплом у василеостровцев начались ещё на прошлой неделе.