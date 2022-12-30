Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож объявил о своём уходе из компании

Один из сооснователей и экс-генеральный директор "Яндекса" Аркадий Волож известил об уходе из компании, информирует ТАСС, ссылаясь на опубликованное на внутреннем портале сервиса послание топ-менеджера.

Волож напомнил, что после попадания под санкции ему пришлось уйти со всех должностей в компании.

"Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании — в текущих условиях, как мне кажется, он вполне разумен и необходим. <…> "Яндекс" — это проект моей жизни. <…> Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Пусть новый год принесет всем мир", - приводится внутреннее сообщение Воложа.

Топ-менеджер работал в компании последние 25 лет. В июне Евросоюз ввёл в его отношении персональные санкции, что послужило поводом для ухода с поста гендиректора "Яндекса".

Напомним также, ранее на работу в "Яндекс" перешёл бывший глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.