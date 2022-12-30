Кабмин продлил срок эксплуатации зарубежных самолетов в России

Правительство пролонгировало правила эксплуатации зарубежных самолетов, находящихся в лизинге или аренде у российских авиакомпаний, следует из сообщения на сайте кабмина от 30 декабря. Регламентирующие это постановления подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Особенности работы иностранных самолетов, связанные с действием зарубежных санкций, продлеваются на два года. В существующих условиях действует запрет на предоставление России авиатехники и комплектующих к ней, а также ее страхования и технического обслуживания.

"Принятое решение позволит российским авиакомпаниям и в дальнейшем сохранять парк воздушных судов, что в свою очередь поможет обеспечивать достаточный объём пассажирских авиаперевозок", - выразили уверенность в кабмине.

Согласно действующим нормам, авиакомпании могут в течение пяти дней регистрировать права собственности на воздушные суда и вносить их в государственный реестр. При этом страхование и техобслуживание самолетов будет производиться внутри России.

Ранее Росавиация отчиталась о сертификации 90 % иностранных самолетов, находящихся на территории России.

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