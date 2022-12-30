Подрядчик завершил строительство проблемного долгостроя ЖК "На Заречной"

В Петербурге завершилось возведение проблемного долгостроя ЖК "На Заречной" в Парголово. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Северный столицы выдала разрешение на ввод в эксплуатацию третьей очереди жилого комплекса. Объект, который начала возводить ещё ГК "Норманн", завершил холдинг "РСТИ" (Росстройинвест).

Компания "Норманн" должна была сдать проблемный ЖК ещё в 2017 году, однако впоследствии у неё начались серьёзные финансовые проблемы. В 2020 году Смольный заключил с РСТИ соглашение о достройке ЖК "Три апельсина" и ЖК "На Заречной".

Третий этап жилья (27,2 тысяч кв. метров) включает в себя два дома на 828 квартир. Ключи владельцам выдадут под контролем городского комитета по строительству.

Напомним, ранее глава комстроя Игорь Креславский пообещал до конца 2023 года сдать все последние проблемные ЖК в Петербурге.