Главой петербургского Фонда пенсионного и социального страхования станет Константин Островский

Региональным управлением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Петербургу и Ленинградской области станет Константин Островский, извещает "Фонтанка". В должность он вступит 1 января 2023 года.

До текущего назначения Островский занимал пост петербургского отделения Фонда социального страхования РФ.

Напомним, единый Фонд пенсионного и социального страхования начнёт свою работу с 1 января 2023 года, он появится в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Не так давно правительство РФ сделало Сергея Чиркова главой новой структуры.