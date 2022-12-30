МЧС предупреждает петербуржцев об усилении ветра и гололёде 31 декабря

В последний день года, 31 декабря, в Северной столице заметно ухудшится погода: МЧС предупреждает горожан об усилении ветра, дожде и, как следствие, гололедице.

В чрезвычайном ведомстве известили, что в субботу в Петербурге порывы ветра могут достигать 15 м/с, в связи с чем жителей и гостей города призывают быть предельно бдительными.

Добавим также, по состоянию на 30 декабря в Северной столице введён жёлтый уровень погодной опасности из-за скользких дорог, обусловленных новогодней оттепелью.

В то же время в комитете по благоустройству сообщили, что ко всем природным ненастьям спецслужбы готовы.