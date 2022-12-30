Центр Петербурга частично перекроют для транспорта в новогоднюю ночь

В ночь на Новый год ряд улиц окажутся недоступны для движения транспорта в центре Петербурга, сообщил городской комитет по транспорту 30 декабря. Также празднование станет причиной изменений в маршруте городского наземного транспорта.

Перекрытия стартуют 31 декабря в 19:00 и продлятся до 05:00 1 января. Недоступными для транспорта окажутся отрезок Невского проспекта от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы, сам Адмиралтейский проспект и Адмиралтейская набережная, Дворцовая набережная с Дворцовым и Троицкими мостами, а также Конногвардейский бульвар и Малая Морская улицы.

"Автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 191, троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 и трамвай № 3 направлены по объездным или укороченным трассам", — отметили в комитете.

Сегодня же комтранс анонсировал объединение двух парковочных зон в Адмиралтейском районе, расположенных на территории Сенного и Адмиралтейского муниципальных округов.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"