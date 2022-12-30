Комтранс известил о предстоящем объединении двух парковочных зон в Адмиралтейском районе

Парковочные зоны 7807 и 7809 на территории Адмиралтейского района будут объединены в одну с начала 2023 года, сообщил 30 декабря комитет по транспорту. Чиновники связали это с объединением Адмиралтейского и Сенного муниципального округов, на территории которых располагались соответствующие зоны платной парковки.

"С 1 января при оплате стоянки в границах парковочных зон 7807 и 7809 необходимо выбирать номер зоны 7807, "Адмиралтейский округ/Сенной округ"", — уведомили в комтрансе и уточнили, что жителям Адмиралтейского района переоформлять имеющиеся парковочные разрешения не понадобится.

Ранее стало известно о том, что действие парковочных разрешений в Петербурге с 1 января масштабируют от границ муниципалитетов до границ районов. В понедельник губернатор Александр Беглов. выступая по радио, заявил о снижении количества ДТП и увеличении скорости общественного транспорта из-за введения платной парковки в Центральном районе.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"