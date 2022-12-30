Долгострой в областном Щеглово введен в эксплуатацию

Проблемный жилой комплекс "Щегловская усадьба" введен в эксплуатацию в самом конце уходящего года, рассказала 30 декабря пресс-служба администрации Ленинградской области. Жилье во Всеволожском районе должны будут получить в общей сложности почти 500 человек.

Вице-губернатор Ленобласти Евгений Барановский отметил, что ввод комплекса в эксплуатацию состоялся за три месяца до назначенного крайнего срока. "Сегодня дом полностью подключен ко всем сетям, проведена отделка. Фонд защиты прав дольщиков организует выдачу ключей, чтобы в новом году дольщики смогли заселиться в свои долгожданные квартиры", — объявил он.

Проблемный ЖК был передан от обанкротившегося застройщика "Навис" Фонду защиты прав граждан — участников долевого строительства в апреле 2020 года по решению арбитражного суда Петербурга. Работы по достройке комплекса стартовали годом позже.

В начале ноября Барановский называл "Щегловскую усадьбу" в числе долгостроев, работы над которыми планировалось завершить до конца года.

Фото: lenobl.ru