После гневных сообщений сторонников СВО в Петербурге отменили спектакль Ахеджаковой

Дворец культуры "Выборгский" перенес на неопределенный срок спектакль "Мой внук Вениамин" с участием Лии Ахеджаковой. Его планировали поставить 4 января. Это очень не понравилось нескольким депутатам.

О переносе спектакля ДК "Выборгский" объявил на своем сайте. На это обратил внимание член фракции КПРФ в Заксобрании Петербурга Дмитрий Дмитриев.

"В нашем городе сформировалось гражданское общество, которое заставляет слышать свой голос, голос большинства и справедливости!" - прокомментировал парламентарий на своей странице "ВКонтакте".

Днем ранее Дмитриев разместил требование не допустить показа спектакля "Мой внук Вениамин" и попросил горожан поддержать его. Он заявил, что Ахеджакова, высказываясь о Донбассе, российской армии или спецоперации во всём всегда винит русских. В частности, на украинском телевидении актриса обвиняла Россию в преступлениях против человечности, заметил член КПРФ.

"Особый цинизм этой истории добавляет то, что в 900 шагах от планируемого места спектакля находится госпиталь Военно-медицинской академии им. Кирова, где лежат раненые солдаты и офицеры, которые освобождали территорию б.УССР от маниакальной русофобии! На соседней улице рядом с местом возможного спектакля собирают гуманитарку для наших людей на Донбассе волонтеры!" - написал Дмитриев.

Подобные посты несколько дней размещали и другие пользователи и паблики "ВКонтакте". Среди них - депутат Госдумы из "Единой России" и лидер НОД Евгений Фёдоров, член Совета по правам человека - Марина Ахмедова, депутаты Мосгордумы Елена Николаева, Андрей Медведев и Кирилл Щитов. В паблике "Новороссия - земля героев" актрису назвали "русофобкой-гастролершей", а в сообществе "Нетолерантная Русь" и нескольких районных группах Московской области обратили внимание на то, что она живет в Израиле.

Напомним, в октябре театр "Современник" отменил постановку спектакля "Первый хлеб" с Ахеджаковой в главной роли.

Фото: ВКонтакте/Дмитрий Дмитриев