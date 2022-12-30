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Новости 16:35

Обстрел Донецка унёс жизнь подполковника СКР

фото ЗакС политика Обстрел Донецка унёс жизнь подполковника СКР

На территории Донецка в результате обстрела погиб заместитель начальника контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК РФ подполковник юстиции Евгений Рыбаков, информирует пресс-служба Следкома.

СКР сообщает также, что Рыбаков имеет звание ветерана боевых действий и является ветераном военной службы.

У подполковника остались жена и двое детей. Следственный комитет, как и ранее в подобных случаях, возбудил уголовное делопроизводство.

Руководитель СК Александр Бастрыкин передал родным и близким следователя свои соболезнования.

Ранее в Донецке ранили экс-главу "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.


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