Суд назначил компенсацию пострадавшему при теракте в петербургском метро

Ленинский районный суд Петербурга вынес решение по делу пострадавшего при теракте в метро в апреле 2017 года Владимира Захарченко к СПБ ГУП "Петербургский метрополитен", сообщила 30 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

Захарченко добивался от предприятия выплаты компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей. При взрыве он получил значительные травмы, следствием чего стали физические и нравственные страдания, передает судебная пресс-служба.

Постановлением от 3 апреля 2017 года Захарченко был признан пострадавшим по уголовному делу. Его рассказ о получении травм в результате теракта представителями метрополитена не оспаривался.

Суд обязал метрополитен выплатить истцу компенсацию моральных страданий. При этом сумма выплаты была десятикратно уменьшена, составив в итоге 300 тысяч рублей.

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года, когда смертник привел в действие взрывное устройство в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 15 человек и сам террорист, еще более ста человек пострадали. Обвиняемыми про делу проходили 11 человек, организатор был приговорен к пожизненному заключению, прочие — к длительным срокам лишения свободы.