Обвиняемого в призывах к расправе над главой Коми правозащитника отправили под домашний арест

Суд в Коми перевел местного правозащитника Андрея Ивашева из СИЗО под домашний арест, сообщил 30 декабря паблик "Собрание общественности Республики Коми" во "ВКонтакте". Активиста обвиняют в публикации трех комментариев в соцсетях с требованием убить местного главу Владимира Уйбу. Сам он обвинения отрицает и связывает их с попытками воспрепятствовать своей правозащитной деятельности.

"Андрея Юрьевича перевели на домашний арест. Ему нельзя общаться с посторонними людьми, кроме своих близких, выходить в интернет и звонить по телефону", — говорится в посте, посвященном смягчению меры пресечения Ивашеву.

Изначально уголовное дело против активиста было заведено по статье о призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), его арест последовал в минувшем марте. В середине декабря стало известно о том, что дело было переквалифицировано, теперь Ивашев обвиняется в совершении призывов к терроризму в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В результате возможный срок, который могут ему назначить увеличился с максимальных пяти до семи лет лишения свободы.