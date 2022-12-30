Правительство выступило за остановку действия договоров Совета Европы в отношении России

Правительство обратилось к президенту Владимиру Путину с предложением остановить действие международных договоров Совета Европы, принятых в отношении России. Документ выложен 30 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации <...> предложение о прекращении действия в отношении Российской Федерации международных договоров Совета Европы".

Как следует из текста, постановление представлено главе страны с целью дальнейшего внесения на рассмотрение Государственной думы.

Россия покинула Совет Европы в середине минувшего марта на фоне начавшейся спецоперации на Украине.

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