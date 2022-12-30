До конца праздников петербургские энергетики будут работать в режиме повышенной готовности

В период с 30 декабря по 9 января энергетики Петербурга будут работать в режиме повышенной готовности, следует из сообщения комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Плановые работы в это время проводиться не будут.

Во время праздников будет организовано круглосуточное дежурство для устранения возможных неполадок на сетях. ГУП "ТЭК" подготовило 459 единиц техники, персонал "Теплосетей Санкт-Петербурга" обеспечен дополнительной спецтехникой и запасом топлива. Как ожидается, сотрудники "Ленсвета" будут уделять особое внимание работе наружного освещения улиц и художественной подсветке зданий. "Россети Ленэнерго" обеспечит выход 56 своих бригад, "Водоканал" — ежедневную работу 77 бригад с необходимой спецтехникой.

Ранее сообщалось о том, что в новогоднюю ночь на улицы Петербурга выйдут около 600 дворников. В среднем же в течение праздников на улицы города будет выходить около тысячи дворников при поддержке 900 единиц спецтехники.

Фото: gov.spb.ru