Беглов и Бельский подвели итоги уходящего года и поздравили петербуржцев с праздниками

Петербургский градоначальник Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Александр Бельский в совместном обращении рассказали об итогах уходящего, 2022-го года, а также поздравили горожан с праздниками. Обращение приводит пресс-служба ЗакСа.

Для начала Беглов и Бельский вспомнили про антироссийские санкции, отметив, что "нам" удалось "выстоять под их ударами". Также они заявили о победе над пандемией коронавирусной инфекции.

Напомнили чиновники и о том, что в будущем году бюджет Петербурга достигнет отметки в один триллион рублей.

"В непростых условиях" продолжается возведение ряда важных объектов: Широтной магистрали, новых развязок с ЗСД, трамвайной линии от Купчино до Шушар, отметили Бельский и Беглов.

Также в своей речи они затронули тему военной спецоперации и помощь городу-побратиму Петербурга Мариуполю.

Вместе со старым годом уходят в прошлое неизвестность и сомнения. Мы стоим за правое дело. Поэтому в 2022-м году мы сделали больше, чем ожидали. А в наступающем, 2023-м, общими усилиями сделаем еще больше, заключили губернатор и спикер Заксобрания.

Напоследок чиновники пожелали всем согласия и любви.

О том, как прошёл 2022 год в Петербурге, читайте и смотрите в репортаже ЗАКС.Ру.