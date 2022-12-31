Глава комздрава: Надеюсь, что пик инфекционной заболеваемости мы уже прошли

Руководитель петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выразил надежду, что сезонный пик заболеваемости респираторными инфекциями город преодолел. Заявление чиновника приведено на его станице в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря.

Лисовец напомнил, что на протяжении последних трёх лет россияне вынуждены были столкнуться с подъёмами инфекционной заболеваемости. Новый опыт Петербург получил осенью и текущей зимой, когда одновременно в городе "ходят" коронавирус, грипп и ОРВИ.

"Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится", — заключил Лисовец.

Напомним, ранее главный санитарный врач России Анна Попова в преддверии новогодних праздников призвала сограждан к аккуратности, поскольку считает распространившийся свиной грипп большой опасностью для здоровья.