Навальный рассказал о своём новогоднем настроении в условиях тюрьмы

Оппозиционный политик Алексей Навальный, пребывающий в колонии строгого режима ИК-6 Мелехово, в своём новом посте в Telegram-канале рассказал, как будет отмечать Новый год в непривычных для себя условиях.

Так, по его словам, благодаря тому, что в присланных письмах было нарисовано много ёлочек и дедов морозов, то, вырезав их, он смог украсить камеру. "Инсталляция", впрочем, продержалась час: на очередном обыске всё изъяли.

"Огромное спасибо всем за поддержку в этом году. Она не прекращалась ни на минуту, ни на секунду, и я её чувствовал. Спасибо за ваши письма. Я почти никому не смог ответить, но точно прочитал все, что принесли. С Новым годом!" - пожелал всем своим подписчикам Навальный.

Ранее, напомним, стало известно о попадании документального фильма об отравлении Навального в шорт-лист премии "Оскар".