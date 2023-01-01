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Бастрыкин заинтересовался судьбой старинного почтового здания в Вырице

фото ЗакС политика Бастрыкин заинтересовался судьбой старинного почтового здания в Вырице

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от своих подчиненных в Ленинградской области отчета о состоянии деревянного дореволюционного дома в Вырице, в котором располагается почтовое отделение №188380. Речь идет о доме № 4 по Почтовой улице.

Ранее на странице СК во "ВКонтакте" на обветшание здания пожаловался местный житель, указавший, что "Почта России" уже больше года не выполняет обязательств по сохранению объекта культурного наследия. Тем временем, по словам заявителя, здание продолжает разрушаться.

Управление СК по Ленобласти начало процессуальную проверку.


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