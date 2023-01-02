После задержания у политика Михаила Лобанова диагностировали гематомы

Врачи зафиксировали ушиб грудной клетки и гематомы у политика и доцента МГУ Михаила Лобанова, которого на прошлой неделе отправили в спецприемник на 15 суток. Об этом в Telegram-канале арестанта сообщила его жена, рассудив, что медосмотр стал счастливой случайностью.

Кроме того, по сведениям семьи Лобановых, пропала одежда политика, в которой он находился при задержании.

Визит силовиков в квартиру Михаила Лобанова случился рано утром 29 декабря в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК). Он проходит по делу как свидетель. В ходе следственных действий его задержали, составив протокол по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Политик пожаловался на нанесенные ему побои.