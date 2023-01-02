Бастрыкина заинтересовали массовые задержания мигрантов в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отреагировал на сведения о почти двух тысячах иностранцев, задержанных в новогоднюю ночь в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ведомства, его интересуют возможные нарушения миграционного законодательства.

Теперь петербургские подчиненные Бастрыкина должны будут проверить задержанных на предмет возможного совершения ими уголовных преступлений.

Напомним, что на Новый год в городе задерживали также граждан, использовавших пиротехнику рядом с Дворцовой площадью, на которую не пропускали людей с петардами.