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Элементы декора в доходном доме Орлова пострадали при пожаре

фото ЗакС политика Элементы декора в доходном доме Орлова пострадали при пожаре

Пожар в коммунальной квартире, случившийся накануне в доходном доме Орлова на Вознесенском проспекте в Петербурге, нанес ущерб художественному оформлению объекта культурного наследия. Об этом сообщают градозащитники из движения SOS СПб СНОС.

Утраченными оказались исторические двери и лепнина. В полностью сгоревшей квартире осталась целой только изразцовая печь. При тушении пожара потребовалось эвакуировать десять человек.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемого в поджоге мужчину задержали.


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