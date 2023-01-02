Элементы декора в доходном доме Орлова пострадали при пожаре

Пожар в коммунальной квартире, случившийся накануне в доходном доме Орлова на Вознесенском проспекте в Петербурге, нанес ущерб художественному оформлению объекта культурного наследия. Об этом сообщают градозащитники из движения SOS СПб СНОС.

Утраченными оказались исторические двери и лепнина. В полностью сгоревшей квартире осталась целой только изразцовая печь. При тушении пожара потребовалось эвакуировать десять человек.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемого в поджоге мужчину задержали.