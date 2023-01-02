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Новости 14:11

В Петербурге 1 января насчитали более десятка пожаров

фото ЗакС политика В Петербурге 1 января насчитали более десятка пожаров

Первый день Нового года в Петербурге ознаменовался 11 пожарами, о чем сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Наиболее тяжелым по последствиям оказался пожар на Балтийской улице, 25. Он унес жизни двух человек. Погибла от последствий возгорания также женщина в доме № 45 по Наличной улице.

Один из пожаров уничтожил историческую отделку и старинные двери в доходном доме Орлова на Вознесенском проспекте, 18.

Наконец от использования пиротехнических средств в новогоднюю ночь пострадали восемь петербуржцев.


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