ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:59

Разрушение усадьбы Демидовых в Тайцах привело к уголовному делу

фото ЗакС политика Разрушение усадьбы Демидовых в Тайцах привело к уголовному делу

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неудовлетворительного состояния усадьбы Демидовых в Гатчинском районе Ленобласти, о чем сообщает пресс-служба ведомства. Этому предшествовала проверка, инициированная главой СК Александром Бастрыкиным. Дело завели по ст. 293 УК (халатность).

Силовики утверждают, что деньги на реставрацию комплекса старинных зданий выделили в 2018 году, однако работ по сохранению памятника так и не было проведено. Ожидается, что действия муниципалов и контролирующих инстанций получат правовую оценку.

Ансамбль усадьбы появился в 1770-х годах. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости2 января
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама