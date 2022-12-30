Бастрыкин взял на контроль проверку ситуации с состоянием усадьбы Демидовых в Тайцах

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на свой контроль ход проверки в связи с аварийным состоянием усадьбы Демидовых в поселке Тайцы на территории Гатчинского района Ленобласти, сообщила пресс-служба ведомства 30 декабря.

Денежные средства на реставрацию усадьбы поступили еще в 2018 году, однако работы до сих пор не выполнены, что создает угрозу сохранности объекта культурного наследия. "Обращения местных жителей в уполномоченные органы результатов не принесли", — отметили в СК.

Следственное управление СК по Ленинградской области организовало проверку. Бастрыкин поставил ее на контроль центрального аппарата ведомства. Глава областного СУ СК Сергей Сазин должен будет доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

Ранее Бастрыкин поручил проверить информацию о возможной застройке территории завода "Ригель" на Петроградской стороне. Это произошло в ответ на соответствующую просьбу петербургских градозащитников.