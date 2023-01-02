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Новости 16:15

Торговый комплекс возле "Нарвской" хотят реконструировать

фото ЗакС политика Торговый комплекс возле "Нарвской" хотят реконструировать

Владельцы одного из старейших петербургских торговых центров (ТЦ "Нарвский") собираются заняться его реконструкцией, о чем пишет "Деловой Петербург". Объект по адресу Промышленная улица, 6А, функционирует в своем нынешнем качестве в течение последних 25 лет. Чиновники из комитета по градостроительству и архитектуре уже выдали план по реконструкции здания под торгово-офисный гостиничный комплекс.

Сегодня ТЦ площадью 8 тысяч кв. метров состоит в основном из лавок индивидуальных предпринимателей. Здесь же расположен продуктовый супермаркет. Зданием владеет ООО "Бриз". Оно находится в зоне охраны памятников, поэтому сносу не подлежит.


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