Сенатор Афанасьева хочет лишить российского гражданства Валерия Меладзе

Представляющая в Совете Федерации Оренбургскую область Елена Афанасьева возмутилась поведением певца Валерия Меладзе на недавнем заграничном корпоративе. В ходе выступления артист, услышав проукраинский лозунг, поддержал и продолжил его, что попало на видео. Это вызвало у Афанасьевой бурную реакцию.

"Скотство! Уродство! ПРЕДАТЕЛЬСТВО! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", - написала сенатор в собственном Telegram-канале.

С аналогичным предложением также выступил лидер справедливороссов в Госдуме Сергей Миронов.

Отметим, что в России концерты Меладзе, критикующего военную спецоперацию, регулярно отменяются.

фото: council.gov.ru