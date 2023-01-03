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Новости 16:30

Цивилев хочет закрыть центр Петербурга для автомобилистов на все новогодние каникулы

фото ЗакС политика Цивилев хочет закрыть центр Петербурга для автомобилистов на все новогодние каникулы

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев выступил с идеей освободить центр города от машин и от карет на весь период новогодних праздников. Свое предложение он отправил в комитет по транспорту.

Единоросс ссылается в том числе и на собственный опыт: 2 января ему было тесно на Невском проспекте, из-за чего приходилось перемещаться по проезжей части. Отказ от транспорта на время каникул, уверен Цивилев, сделает город более безопасным.

Отдельно депутат остановился на проблеме гужевого транспорта: тема актуализировалась после инцидента на Дворцовой площади, где накануне от кареты с лошадьми пострадали три человека. Цивилев допускает, что в праздники такого рода повозкам не место на центральных площадях. Его интересует мнение профильных чиновников.


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Упоминаемые персоны
Цивилев Алексей Николаевич 




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