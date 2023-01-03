Цивилев хочет закрыть центр Петербурга для автомобилистов на все новогодние каникулы

Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев выступил с идеей освободить центр города от машин и от карет на весь период новогодних праздников. Свое предложение он отправил в комитет по транспорту.

Единоросс ссылается в том числе и на собственный опыт: 2 января ему было тесно на Невском проспекте, из-за чего приходилось перемещаться по проезжей части. Отказ от транспорта на время каникул, уверен Цивилев, сделает город более безопасным.

Отдельно депутат остановился на проблеме гужевого транспорта: тема актуализировалась после инцидента на Дворцовой площади, где накануне от кареты с лошадьми пострадали три человека. Цивилев допускает, что в праздники такого рода повозкам не место на центральных площадях. Его интересует мнение профильных чиновников.