В наступившем году более половины отходов в Петербурге должны проходить сортировку

Общий объем сортировки твердых коммунальных отходов в Петербурге должен увеличиться до 54% в 2023 году, сообщил ТАСС замглавы городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности города Иван Казаков. По его словам, это станет возможным благодаря вводу мусороперерабатывающего завода "Волхонка".

"С вводом КПО "Волхонка" в следующем году мы рассчитываем увеличить объем сортировки ориентировочно пока расчетно до 54%", — поделился планами Казаков.

Сейчас, по словам чиновника, уровень сортировки твердых отходов в Петербурге держится на уровне 42%. При этом городские власти планируют достичь полной обработки мусора к 2030 году.

Пилотные проекты показали, что петербуржцы готовы сортировать мусор, полагает Казаков. По его словам, существует необходимость в инфраструктуре для этого. В отсутствие комплексов по переработке сортировка не имеет смысла. Всего запланировано строительство пяти КПО, три из которых появятся в Ленобласти. Под остальными госслужащий имел в виду расширение мощностей КПО "Волхонка" и открытие комплекса в Новоселках.

Технический запуск завода "Волхонка" состоялся в середине декабря. Ожидается, что благодаря его использованию удастся сократить объем отправляемых на полигоны отходов на 300 тысяч тонн ежегодно.