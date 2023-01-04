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Новости 11:20

Кабмин продлил на год упрощенный порядок ввоза электроники в Россию

фото ЗакС политика Кабмин продлил на год упрощенный порядок ввоза электроники в Россию

Правила упрощенного ввоза в страну электронных устройств получили продление до конца 2023 года, сообщила 4 января пресс-служба правительства. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне внешнего санкционного давления", — сообщили в кабмине. Действие постановления распространяется на технику, использующую криптографические возможности или шифрование, в том числе на смартфоны, компьютеры и рации.

Изначально предполагалось, что упрощенный порядок будет действовать до конца 2022 года. Постановление оставило его в силе сроком еще на год.

Обычный порядок получения нотификации для импорта таких устройств предполагает обращение производителя в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Упрощенный порядок позволяет оформлять нотификации в отраслевых ассоциациях и не предъявлять их на таможне в случае, если речь идет о ввозе в страну комплектующих для промышленного производства оборудования. При этом производитель техники должен быть включен в перечень системообразующих предприятий.

В конце декабря правительство отменило таможенные пошлины для ввоза оборудования, используемого в таких отраслях, как, например, добыча угля и руды.


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