Кабмин отменил таможенные пошлины для оборудования в сфере добычи руды и угля

Правительство расширило перечень приоритетных направлений деятельности, предполагающих возможность беспошлинного ввоза в страну оборудования, комплектующих и сырья, следует из подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления. Мера направлена на поддержку предприятий, работающих в значимых отраслях российской экономики.

Возможностью получения таможенных льгот смогут воспользоваться компании, занятые в том числе добычей угля и торфа, строительного камня, мела и известняка, разработкой гравийных и песчаных карьеров. Также в список отраслей вошли обеспечение электроэнергией и газом, а также кондиционирование воздуха.

Ранее правительство установило таможенные пошлины на ввоз в Россию оружия и гигиенических товаров из недружественных стран. Ранее сообщалось о планах поддержать участников внешней торговли, занятых ввозом критически важного импорта в страну.