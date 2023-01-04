МВД намерено законодательно бороться с фиктивными браками иностранцев

Министерство внутренних дел разработало законопроект, призванный помешать иностранцам легализовывать свое нахождение в России посредством заключения фиктивного брака, известило 4 января ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

По сообщению Волк, проект направлен "на совершенствование миграционного законодательства" в части получения иностранцами права на проживание в России при помощи заключения фиктивного брака или фиктивного установления отцовства. Сейчас инициатива проходит согласование с другими ведомствами, отметила представитель МВД.

Волк также поделилась статистикой, согласно которой за 11 месяцев 2022 года территориальные органы МВД аннулировали около 400 ранее выданных иностранцам документов о праве проживания в России "в связи с признанием недействительным в судебном порядке брака, заключенного данными лицами с гражданами РФ".

Ранее объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила об итогах рассмотрения дел по статье по статье о нарушении правил въезда в Россию или же режима в ней пребывания (ст. 18.8 КоАП РФ) в отношении 69 мигрантов из числа задержанных в новогоднюю ночь. В большинстве случаев мигрантам назначались штрафы либо же штрафы с обязательством самостоятельно покинуть территорию России.