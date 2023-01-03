Петербургские суды начали штрафовать мигрантов, задержанных в новогоднюю ночь

Суды в Петербурге стали выносить решения по административным делам в отношении граждан стран из ближнего зарубежья, массово задержанных на Новый год в центре города. Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, по статье 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ) пока преобладает наказание в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.

К штрафам нередко прилагается обязательство самостоятельно покинуть территорию страны. В центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) пока поместили только четверых задержанных.

Всего к позднему вечеру 2 января районные суды рассмотрели 69 протоколов, из них в полицию вернули семь, а по одному делу прекратили производство.

Ранее в ситуации с задержанием почти двух тысяч мигрантов потребовал разобраться глава СК Александр Бастрыкин. Высокопоставленного силовика интересовало возможное совершение ими уголовных преступлений.