Заболеваемость гриппом в Петербурге сократилась почти на треть за неделю

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге снизилась относительно предыдущей недели на 30,6 %, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора от 5 января. В то же время эпидемический порог в городе по-прежнему остается превышенным на 35,8 %.

Как отметили в службе, высоким остается уровень заболеваемости свиным гриппом А (H1N1)/09. Кроме того, в Петербурге часто выявляются аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы. Уровень иммунизации на 29 декабря составлял 61 %.

Между тем, глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает сомнительной возможность серьезного подъема заболеваемости коронавирусом, гриппом и ОРВИ в России во время новогодних праздников, сообщило ТАСС. "Наши граждане в эти новогодние [праздники] особо сильно по земному шару не будут летать, и к нам тоже", — заявил ученый.

В конце декабря глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец выражал надежду на то, что пик заболеваемости респираторными инфекциями остался уже позади.