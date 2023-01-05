Старейший сотрудник БДТ скончался спустя полмесяца после травмирования из-за гололедицы

Заслуженный работник культуры России Адиль Велимеев скончался 4 января в возрасте 83 лет, сообщила в четверг пресс-служба Большого драматического театра, в котором он заведовал машинно-декорационной частью. За две недели до этого он получил травмы, поскользнувшись на гололеде.

"Адиль Велимеев служил в БДТ более шестидесяти лет и был настоящей легендой Большого драматического. Он был действительно уникальным человеком, самоотверженным, трудолюбивым, бесконечно преданным театру", — рассказали в БДТ. Там отметили, что в театр он пришел в 1959 году и остался на всю жизнь.

Причины смерти Велимеева не сообщаются. Известно, что полмесяца назад он он был госпитализирован в тяжелом состоянии после падения на гололеде в переулке Джамбула. Инцидентом тогда заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин, который затребовал доклад по факту произошедшего. Травмы Велимеева легли в основу уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Фото: Telegram-канал "БДТ им. Г. А. Товстоногова"