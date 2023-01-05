СК изучит информацию о застройке сквера в Приморском районе

Исполняющая обязанности руководителя ГСУ СК по Петербургу Марина Парастаева представит доклад по результатам проверки из-за планируемой застройки небольшой зеленой зоны в Приморском районе города, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующее распоряжение отдал глава Следкома Александр Бастрыкин.

В своем сообщении СК ссылается на данные СМИ касательно митингов из-за планов построить открытую автостоянку у дома № 35 по Мебельной улице. "Сейчас зеленая зона, по словам активистов, практически лишилась всех деревьев", — говорится в сообщении ведомства.

Сами петербуржцы предполагают возможность того, что в документах могла оказаться ошибка. В своем обращении к Бастрыкину они попросили его разобраться в ситуации.

Ход проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.