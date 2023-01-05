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Новости 18:47

Путин распорядился ввести рождественское перемирие на полтора дня

фото ЗакС политика Путин распорядился ввести рождественское перемирие на полтора дня

Президент Владимир Путин отдал распоряжение главе Минобороны Сергею Шойгу временно ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации, сообщила 5 января пресс-служба Кремля. Срок перемирия начнется в полдень 6 января и завершится в полночь с 7 на 8 января, под его действие попадет вся линия боевого соприкосновения на Украине.

Текст сообщения содержит призыв, обращенный к украинской стороне, с просьбой также объявить режим прекращения огня и дать верующим возможность посетить церковные службы в сочельник и день Рождества. Необходимость перемирия обосновывается большим количеством православных, проживающих в зоне боевых действий.

При этом в тексте указания содержится ссылка на поступившее ранее обращение патриарха Кирилла, призвавшего стороны конфликта установить перемирие на время Рождества.


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