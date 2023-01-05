Путин распорядился ввести рождественское перемирие на полтора дня

Президент Владимир Путин отдал распоряжение главе Минобороны Сергею Шойгу временно ввести режим прекращения огня в зоне спецоперации, сообщила 5 января пресс-служба Кремля. Срок перемирия начнется в полдень 6 января и завершится в полночь с 7 на 8 января, под его действие попадет вся линия боевого соприкосновения на Украине.

Текст сообщения содержит призыв, обращенный к украинской стороне, с просьбой также объявить режим прекращения огня и дать верующим возможность посетить церковные службы в сочельник и день Рождества. Необходимость перемирия обосновывается большим количеством православных, проживающих в зоне боевых действий.

При этом в тексте указания содержится ссылка на поступившее ранее обращение патриарха Кирилла, призвавшего стороны конфликта установить перемирие на время Рождества.