Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на полтора дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился 5 января к сторонам конфликта на Украине с призывом установить рождественское перемирие, говорится в сообщении Московского патриархата.

В опубликованном призыве предстоятель РПЦ обращается "ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт". Он просит их прекратить огонь и приостановить боевые действия с полудня 6 января до полуночи 7 января.

Как отмечается в заявлении патриарха, перемирие должно дать возможность православным "посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Ранее глава РПЦ уже выступал на темы, касающиеся проведения спецоперации на Украине. Так, в ноябре он извещал, что церковь молится о России и ее власти, равно как об армии и народе. В сентябре, после объявления в стране частичной мобилизации, он призывал паству к мобилизации духовной.