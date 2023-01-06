РКН потребовал от "Яндекс.Музыки" удалить выпуск подкаста "Колезев* и Микитась"

Роскомнадзор потребовал от "Яндекс.Музыки" ограничить доступ к выпуску подкаста "Колезев* и Микитась", рассказал его ведущий, главред Republic** Дмитрий Колезев* в своем Telegram-канале 6 января. К посту он приложил скриншот письма от техподдержки, в котором говорится о полученном от регулятора требовании.

"Мы получили уведомление Роскомнадзора от 05.01.2023 о необходимости ограничения доступа к выпуску вашего подкаста <...> в связи с распространением в нем запрещенной законом информации", — говорится в поступившем Колезеву* письме. Автора уведомляют, что в течение 24 часов доступ к материалу будет ограничен в соответствии с законодательством.

"Подкаст "Колезев* и Микитась" выпиливают с "Яндекс.Музыки" (пока вроде бы только один выпуск — ожидаемо, конечно)", — прокомментировал сообщение сам Колезев*.

Еженедельный подкаст ведут сам Колезев* и журналистка Ольга Микитась. В нем ведущие рассуждают о новостях, которые их "удивили, ужаснули, порадовали, в общем — зацепили". Сам Колезев*, находящийся за границей, находится в розыске МВД с ноября минувшего года.

*Минюст внес Дмитрия Колезева в реестр иностранных агентов

**Минюст внес Republic в реестр иностранных агентов